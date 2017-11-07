NASA: На одном из спутников Сатурна возможна жизнь

Вашингтон, , 12:11 — REGNUM На одном из спутников планеты Сатурн может быть жизнь, полагают ученые американского космического агентства NASA, сообщается на сайте ведомства.

Американские ученые считают, что на спутнике Сатурна, который носит название Энцелада, жизнь может существовать в подлёдном океане.

Такое предположение они сделали на основе данных, переданных автоматической межпланетной станцией Cassini.

Чтобы окончательно выяснить этот вопрос, исследователи планируют в 2022—2025 годах отправить туда межпланетный зонд SELFI, который изучит химический состав и температуру подлёдного океана Энцелады.

В своих расчётах ученые намерены опираться на анализ воды, которая испаряется через трещины во льдах этого спутника Сатурна.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года данные с зонда Cassini показали, наличие в атмосфере Сатурна неизвестных веществ, метана и более сложных химических соединений, которые распределены вдоль экватора Сатурна и в верхних слоях атмосферы.

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