Учёные рассказали о самой древней спиральной галактике

Канберра, , 08:21 — REGNUM Учёные из Австралии провели исследование галактики А1689В11, возраст которой составляет 11 млрд лет. Об этом сообщается на портал arXiv.

Исследователи изучили галактику с помощью монолитного спектографа, который установлен на телескопе Gemini North.

По данным учёных, А1689В11 является самой древней из всех известных на сегодняшний день спиральных галактик. Отмечается, что она образовалась спустя примерно 2,6 млрд лет после Большого взрыва.

Кроме того, галактика имеет примитивные спиральные рукава, находящиеся на стадии зарождения. При этом внутри самого объекта формируется холодный и тонкий диск.

Учёные планируют провести дальнейшие наблюдения, в ходе которых намерены исследовать похожие галактики и проанализировать процесс формирования их спиральных рукавов.

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