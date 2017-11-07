Экипаж будущей лунной экспедиции проведет взаперти 17 суток

Москва, , 05:57 — REGNUM В Москве стартуют испытания элементов перспективного российского пилотируемого корабля «Федерация». Шесть человек — участников эксперимента по изоляции — проведут внутри корабля 17 суток, пишут 7 ноября «Известия».

Эксперимент SIRIUS-17 начнется 7 ноября в 14:00. На борт космического аппарата поднимутся шесть человек. Им предстоит отработать этапы условного облета Луны: стыковку с разгонным блоком на орбите Земли, коррекцию траектории, переход с окололунной орбиты на траекторию полета к Земле, а также приземление.

Четверо участников — сотрудники Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Кикина, Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников. Пятый участник — представитель группы компаний Airbus Defence and Space Виктор Феттер (Германия). Командир экипажа — начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов.

Как пояснили в корпорации, эксперимент нацелен на получение объективной оценки операторской деятельности на разных этапах условного полета.

«Будет выяснено, насколько операторские навыки устойчивы, снижаются ли они в зависимости от обстоятельств, есть ли возможность эти навыки поддерживать», — отметили специалисты.

Проводящееся в уникальном наземном комплексе международное научное исследование SIRIUS станет первым среди аналогичных тестов. В 2018 году условный экипаж проведет в замкнутом пространстве четыре месяца, в 2019 году — восемь месяцев, а в 2020—2021 годах — 12 месяцев.

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