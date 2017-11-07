Синоптики: Приход зимы в Москву откладывается

Москва, , 04:47 — REGNUM Днем 7 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +6 градусов Цельсия, что превышает многолетние значения, сообщает центр «Фобос».

В среду и четверг 8 и 9 ноября в столице немного похолодает — до 2…3 градусов тепла.

До конца недели — 12 ноября — погода в Московском регионе будет спокойной, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Небо будет хмурым, но существенных осадков не ожидается, передает НТВ.

По словам эксперта, приход зимы в Москву вновь откладывается. Текущий период называется предзимьем — это вполне спокойная, теплая погода, соответствующая климатическим представлениям.

В воскресенье, 12 ноября, в Москве вновь потеплеет до +5…6 градусов. До 12 ноября на всей территории России температура будет выше нормы, добавил Вильфанд.

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