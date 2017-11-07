В Китае обнаружены древние роскошные ванны возрастом старше 2 тыс. лет

Сиань, Китай, , 04:16 — REGNUM Китайские археологи обнаружили три роскошные древние ванны на северо-западе города Сиань возрастом более 2 тыс. лет, сообщает 6 ноября агентство «Синьхуа».

Три древние городские достопримечательности, относящиеся к разным династиям, были обнаружены командой китайских археологов в древнем городе Лиян, заявил один из исследователей Лю Жуй.

Лиян, который ранее был столицей династий Цинь (221−206 до н.э.) и Хань (206 до н. э — 220 н.э.), сейчас является частью Яньлянского района города Сиань — столицы провинции Шэньси.

Три ванны и очаг были найдены на месте раскопок. Ванны были отделаны красивой плиткой и кирпичом.

«Форма, структура и размер ванн очень схожа с теми, что были установлены в императорском дворце Сяньян времен династии Цинь», — отметил Лю, добавив, что эти ванны могут оказаться самыми древними из найденных.

Раскопки древнего города Лиян проводятся с 2013 года Китайской академией социальных наук при Институте археологии, а также Сианьским институтом археологии и защиты культурного наследия.

Напомним, что ранее китайские археологи нашли одни из самых мелких декоративных украшений времен позднего плейстоцена, возраст которых достигает 8−12 тыс. лет.

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