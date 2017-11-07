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Китайский ледокол «Сюэлун» готовится к 34-й антарктической экспедиции

Наука

Команда проделает путь длиной 36 тыс. морских миль и ожидает вернуться обратно в Шанхай уже в апреле 2018 года

Шанхай, Китай, 7 ноября 2017, 03:35 — REGNUM  Китайский исследовательский ледокол «Сюэлун» покинет Шанхай 8 ноября в рамках 34-й антарктической экспедиции, сообщает 7 ноября газета Global Times.

Ледокол отправится в поход с 344 членами экипажа на борту, отмечает глава полярного исследовательского института Китая Ян Хуэйгэнь, который также является руководителем экспедиции.

Команда проделает путь длиной 36 тыс. морских миль и ожидает вернуться обратно в Шанхай уже в апреле 2018 года.

34-я экспедиция проведет серию исследований, включая ряд подготовительных работ для строительства пятой китайской станции в Антарктиде на западном побережье моря Росса.

Китай к настоящему моменту уже построил четыре антарктические исследовательские станции. Из них станции Чанчэн и Чжуншань действуют круглогодично, а Тайшань и Куньлунь — только в летнее время года на материке.

Пятая станция также будет вести круглогодичные исследования и независимо осуществлять научное изучение Антарктики.

Стоит отметить, что Антарктида представляет особый интерес для Китая. Об этом, в частное было заявлено в опубликованной администрации КНР «Белой книге» по вопросам освоения Антарктиды. В частности, Китай всерьез намерен догнать отставание в области исследований Антарктиды от России и Норвегии.

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Судьба Антарктиды

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