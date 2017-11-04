Самый крупный в мире планетарий открылся в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 00:26 — REGNUM Крупнейший планетарий с куполом диаметром 37 метров открылся в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава региона Георгий Полтавченко.

«Это не только новая площадка, где петербуржцы и гости города могут изучить звездное небо, получить необходимую информацию, но и самый крупный в мире планетарий, — пояснил Полтавченко. — В японском городе Нагоя есть планетарий с куполом в 35 метров, у нас на два метра больше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября на Совете по инвестициям в правительстве Санкт-Петербурга был представлен проект нового планетария, который располагается в здании Газового завода Общества столичного освещения на набережной Обводного канала, 74.

Как сказал генеральный директор компании «АРТ-Технологии» Евгений Гудов, здание десять лет использовалось для освещения Дворцовой площади. Когда появилось электрическое освещение, оно оказалось невостребованным и простояло заброшенным порядка 130 лет.

Весь проект включает в себя три здания Газового завода: собственно планетарий, в этом же здании находится выставочная галерея на высоте шесть метров, смотровая площадка под куполом, демонстрационные залы и зона технологий виртуальной реальности.

Во втором здании - научные лаборатории, в третьем - музей, где будут проходить выставки «Оживших полотен».

Это не первый планетарий в Санкт-Петербурге: однако диаметр того, который уже функционирует в городе, составляет 16 метров.

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