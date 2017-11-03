Ученые предупредили о рисках употребления газировки

Кейптаун, , 11:50 — REGNUM Исследователи медицинских свойств газированных напитков пришли к ошеломляющему выводу — регулярное употребление сладкой воды, насыщенной углекислым газом, может вызвать диабет второго типа и метаболический синдром, сообщает 2 ноября издание Daily Mail со ссылкой на доклад ученых из Стелленбосского университета в ЮАР.

Отмечается, что банка газировки объемом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара, что на 14 граммов превышает ежедневную норму взрослого человека.

В ходе исследования было проанализировано состояние здоровья людей, которые еженедельно более пяти раз употребляли газводу. Было установлено, что потребление такого объема сладких напитков способствует развитию диабета второго типа и метаболического синдрома. По данным ООН, только два указанных заболевания ежегодно уносят жизни 19 миллионов жителей.

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Исследование показало, что 10-недельное употребление газировки привело к 17-процентному снижению восприятия инсулина, а люди начали чаще жаловаться на гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Ведущий научный сотрудник университета Фаадиэль Эссоп в своем комментарии к исследованию указал, что употребление повышенного количества сахара стала одной из самых существенных изменений в питании. По его словам, проблема вызвана урбанизацией и ведением неправильного образа жизни, включающего малую подвижность, курение и плохую диету.

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