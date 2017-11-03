Учёные рассказали, как отбирали собак для космических полётов

Москва, , 11:32 — REGNUM В качестве первых собак-космонавтов отбирали бездомных дворняг, а не породистых псов, потому что они менее капризны. Об этом сообщается на портале Phys.org

«Мы выбирали дворняжек по той причине, что они менее капризны и более находчивы, чем породистые собаки», — приводятся в сообщении слова биолога из Института медико-биологических проблем РАН Адильи Котовской, которая тренировала животных перед полётом.

Она также рассказала о собаке Лайке, которая первой полетела в космос. По её словам, специально выбирали самок, поскольку для справления естественной нужды им не нужно поднимать лапу, а значит они будут занимать меньше места.

Для подготовки к полёту животных тренировали, перемещая из одной клетки в другую, с каждым разом уменьшая размер клеток. Это делалось для того, чтобы они привыкали к ограниченному пространству.

Отмечается, что во время полёта, который состоялся 3 ноября 1957 года, Лайка погибла из-за ошибки в системе терморегуляции. После этого учёные учли ошибки, и уже следующий полёт, состоявшийся 19 августа 1960 года, на котором в космос отправились Белка и Стрелка, прошёл успешно — собаки вернулись живыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2017 года исполнилось 60 лет с начала космической эры — в 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли.

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