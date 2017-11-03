Ученые выяснили причину повышенной склонности к депрессии

Лансинг, США, , 10:20 — REGNUM Люди, которых в детстве часто шлепали, более склонны к депрессии и другим психическим расстройствам. Это выяснили ученые из Мичиганского университета, передает портал Science Daily.

Как отметил доцент кафедры социальной работы Эндрю Гроган-Кейлор, под «отшлепываением» подразумевается применение физической силы, чтобы вызвать у ребенка ощущение боли, однако не нанести травму. Часто это становится воспитательной мерой, однако ученые не разделяют такие методы.

Исследователи проанализировали данные более 8,3 тыс. человек, которые были собраны в ходе анкетирования в поликлиниках США. Участники исследования отмечали, как часто их шлепали или били ремнем до достижения 18 лет, а также применяли ли родители физическое насилие к детям, оскорбляли либо унижали. Ученые также попросили участников рассказать об атмосфере в семье.

Около 55% респондентов ответили, что в детстве их шлепали. Проанализировав результаты, ученые выяснили, что у этих людей наблюдается повышенная склонность к депрессии, попыткам самоубийства, алкоголизму и употреблению наркотиков.

Ранее исследовали из Флориды выяснили, что среди подростков наблюдается тенденция к самоунижению в соцсетях, которая может стать предшественником суицида. 7,1% молодых людей плохо отзываются о себе, такое же поведение наблюдается у 5,3% девушек.

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