Ученые выяснили основную причину семейных разводов

Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Исследователи Мичиганского университета выяснили, почему чаще всего разводятся супружеские пары, сообщает портал Phys.org.

Специалисты на протяжении 16 лет исследовали жизни 355 семейных пар. Выяснилось, что чаще всего разводились семьи, в которых мужчины говорили о нежелании менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений.

Отмечается, что женщины тяжелее переносят нарастающую с годами напряженность, поэтому в два раза чаще подают на развод. При этом во многих случаях мужчины практически не говорили о недовольстве совместной жизни, в то время как неудовлетворенность представительниц прекрасного пола была высокой. В большинстве случаев это означало скорый развод.

«Возможно, женщины имеют более реалистичные ожидания от брака, тогда как мужья в начале склонны их идеализировать», — считает руководитель исследования Кира Бердитт.

Согласно исследованиям, за 16 лет развелось порядка 40% наблюдаемых супружеских пар.

Напомним, ранее специалисты выяснили главную причину мужских измен. По их мнению, чаще всего такие мужчины начинают больше следить за своей внешностью: чаще бриться, менять парфюм и обновлять гардероб.

Кроме того, заявили ученые, технологическое развитие ведет к учащению супружеских измен. Так, сайты знакомств и социальные сети значительно увеличили их количество.

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