Хокинг: Искусственный разум может превзойти человека

Лондон, , 08:10 — REGNUM Искусственный разум, по словам ученого Стивена Хокинга, может составить конкуренцию людям, сообщило 2 ноября британское издание Daily Mail.

«Это будет новая форма жизни, которая превосходит людей», — заявил Хокинг, добавив: «Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, то кто-то будет разрабатывать искусственный разум, который улучшает и реплицирует себя».

Профессор Хокинг также призвал людей проявлять больший интерес к науке, утверждая, что если этого не будет, то приведет это к самым печальным последствиям.

Читайте также: Искусственный интеллект — фундаментальная угроза жизни человечества

Ученый считает, что человечество «достигло точки невозврата». Земля стала слишком маленькой для людей, глобальное население растет с угрожающей скоростью, и, по его словам, человечеству необходима новая космическая программа, чтобы в конечном итоге заселить подходящие для проживания людей планеты.

Напомним, ранее ИА REGNUM приводило слова доцента кафедры автоматических систем управления НИТУ «МИСиС» к.т.н. Владимира Полякова, утверждавшего, что искусственный разум дополнил перечень глобальных угроз, порожденных человечеством в качестве побочного продукта своего развития, так как цивилизация всегда вместе с «плюсами» порождает и «минусы».

Однако человечество уже может отказаться от тех «плюсов», которые приносит искусственный разум, считает Поляков.