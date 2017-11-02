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Внутри египетской пирамиды Хеопса обнаружена потайная комната

Наука

Полость обнаружена при помощи высокочувствительного радара

Внутри египетской пирамиды Хеопса обнаружена потайная комната
Olaf Tausch
Вход в пирамиду Хеопса

Каир, 2 ноября 2017, 19:06 — REGNUM  При помощи новейшего оборудования ученые обнаружили внутри пирамиды Хеопса неизвестное ранее помещение, сообщил 2 ноября журнал Nature.

По информации издания, это помещение имеет длину порядка 30 м и расположено над большой галереей, ведущей к погребальной камере царей.

Ученые считают, что это может быть либо одна из камер захоронения, либо технологическая лакуна, устроенная древнеегипетскими архитекторами для распределения нагрузок конструкции.

Уточняется, что новая полость в пирамиде была обнаружена благодаря применению высокочувствительного радара, способного распознавать флуктуации в электронных связях внутри молекул.

Напомним, данная пирамида была построена для фараона Хеопса, правившего Египтом в середине третьего тысячелетия до н.э. Захоронение фараона внутри пирамиды было разграблено еще в далекой древности.

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Археология

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