Учёные заявили об открытии реакции мощнее термоядерного синтеза

Сиэтл, США, , 14:31 — REGNUM Учёные из США обнаружили, что кварки при слиянии друг с другом могут выделять больше энергии, чем при реакции в недрах звёзд. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные университета в Сиэтле анализировали свойства субатомных частиц — тетракварков и кси-барионов ‑ и пришли к выводу, что они должны формироваться в процессе столкновений других, более лёгких элементарных частиц.

По мнению исследователей, этот процесс подобен тому, как происходят термоядерные реакции в недрах Солнца и других звёзд. В них водород, гелий и другие лёгкие элементы сталкиваются и объединяются в более тяжелые элементы, выделяя огромное количество энергии.

Отмечается, что практического применения подобного энергии вряд ли удастся добиться. Однако во Вселенной теоретически могут существовать скопления стабильных частиц, полностью состоящих из кварков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские учёные намерены получить принципиально новые формы материи в ходе эксперимента PANDA в Европейском исследовательском центре ионов и антипротонов FAIR.

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