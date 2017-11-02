Китайские учёные создали невидимые чернила

Пекин, , 11:26 — REGNUM Учёные из Китая разработали невидимые чернила, которые проявляются только после обработки специальными наночастицами. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Учёные из университета Шанхая разработали краску, используя несколько типов наноматериалов. Они разработали краску на базе металл-органических каркасов и специальный проявитель для неё на основе соединения брома, аммиака и метана.

Если нанести проявитель на краску, то она начинает светиться при облучении ультрафиолетом. Без проявителя лист бумаги выглядит абсолютно пустым.

При этом после прочтения письма, его можно снова сделать невидимым, используя раствор метанола или другого спирта. Распечатать невидимый текст можно с помощью на обычном принтере.

Учёные отмечают, что их технология может быть использована для защиты секретных документов, а также создания различных датчиков вредных газов и других высокотехнологичных устройств.

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