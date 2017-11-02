Учёные нашли ещё 20 планет, похожих на Землю

Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Учёные из США открыли более 20 новых планет, похожих на Землю. Об этом сообщается на сайте Корнельского университета.

Учёные разработали новую методику поиска небесных тел, которая позволяет удалять шумы, связанные с различными изменениями в силе свечения звёзд.

Благодаря новой методике, исследователи составили так называемый KOI-каталог, в который попали около восьми тысяч объектов, из которых примерно половина является потенциальными планетами.

Отмечается, что около двадцати из этих планет являются потенциальными двойниками Земли. При этом есть планета, названная KOI-7923.01, которая считается наиболее близкой по характеристикам к Земле.

Радиус KOI-7923.01 примерно равен земному. При этом она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, только менее крупной и горячей. Год на планете длится около 400 суток.

Отмечается также, что климат на KOI-7923.01 должен представлять собой среднее между Землей и Марсом. Она находится на окраинах зоны жизни.

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