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Отправить свои имена на Марс захотели более 2 млн человек

Наука

«Имена участников проекта будут отпечатаны на силиконовом микрочипе»

Отправить свои имена на Марс захотели более 2 млн человек
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Вашингтон, 2 ноября 2017, 09:31 — REGNUM  Более двух миллионов человек по всему миру, из которых более 63 тысяч граждан Российской Федерации, прислали в NASA свои имена для последующей отправки на Марс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское космическое агентство.

В общей сложности агентство, объявившее в начале октября текущего года о втором этапе по набору имен для отправки на Красную планету, получило 2,4 млн заявок, более 650 тыс. — из США, 260 тыс. — из КНР. Наименьшую заинтересованность проявили жители Экваториальной Гвинеи, оттуда было получено лишь 7 имен.

«Имена участников проекта будут отпечатаны на силиконовом микрочипе, который будет помещен на исследовательский зонд InSight, — передает вещатель. — Старт зонда запланирован на май 2018 года».

Отмечается, что прибытие зонда InSightна на Марс состоится в ноябре 2019 года.

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