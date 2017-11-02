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В Москве 2 ноября — гололедица и небольшой снег

Наука

Термометр покажет -2...0 градусов

В Москве 2 ноября — гололедица и небольшой снег
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снег в Москве

Москва, 2 ноября 2017, 08:43 — REGNUM  Переменная облачность, местами небольшой снег ожидаются в Москве 2 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в четверг, 2 ноября, термометр покажет −2…−0 градусов. На дорогах возможна гололедица. Ветер днем будет дуть западный, юго-западный 3−8 м/с.

2 ноября Гидрометцентр объявил в Московской регионе «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение вызвано сильным ветром.

В пятницу, 3 ноября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Утром возможна гололедица, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшие осадки.

Ночью термометр покажет −4…−2 градуса, днём −1…−1 градус. Ветер будет дуть восточной четверти 5−10 м/с.

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