Китайские ученые представили первый в мире смарт-костюм

Пекин, , 14:09 — REGNUM Сотрудник китайской академии наук Ван Чжунлин рассказал журналистам об одной из последних разработок ученых из КНР — первого в мире смарт-костюма, способного следить за состоянием здоровья владельца в режиме реального времени.

По словам ученого, смарт-костюм сделан из специального нано-материала, кроме того изделие оснащено десятками специальных сенсоров и датчиков, благодаря чему костюм способен определить температуру тела владельца, давление, а также другие показатели здоровья, пишет «Сина синьвэнь».

С помощью беспроводных технологий данные с костюма поступают на смартфон владельца. Создатели уникального костюма уверяют, что в ближайшее время подобные устройства смогут заменить медицинские осмотры у врачей.

Смарт-костюм поступит в открытую продажу не позднее 2020 года. Стоимость костюма пока не сообщается.

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