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Учёные рассказали о невозможности остановить старение организма

Наука

Клетки начнут конкурировать друг с другом, что в итоге приведет к гибели организма

Учёные рассказали о невозможности остановить старение организма
IsaacFryxelius
Рука старушки

Тусон, США, 1 ноября 2017, 12:53 — REGNUM  Учёные из США заявили о том, что невозможно остановить старение организма путём его очистки от «старых» клеток. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Учёные из университета Аризоны разработали компьютерную модель, с помощью которой показали, что остановить старение можно только в одном случае — если в организме появятся клетки, не подчиняющиеся общим нормам.

Однако, по словам исследователей, даже если возможно будет добиться такого эффекта, то лишь на непродолжительное время. В конце концов, клетки начнут конкурировать друг с другом, что в итоге приведет к гибели организма.

Учёные отмечают, что это объясняет, почему до сих пор не появились бессмертные организмы.

При этом отмечается, что одновременное подавление раковых клеток и очистка организма от «старых» клеток действительно может помочь продлить жизнь людям.

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Научные исследования

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