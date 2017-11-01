Смольный готов к софинансированию «Хайпарка ИТМО»

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Проект «Хайпарк ИТМО», о начале реализации которого ранее объявили российские власти, уже в 2018 году может получить софинансирование со стороны бюджета Санкт-Петербурга. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Георгий Полтавченко, представляя депутатам Заксобрания проект городского бюджета на 2018 год и на период 2019—2020 годов.

В рамках первого чтения в проект бюджета города на 2018 год соответствующие расходы на этот проект пока не включены. Однако, по словам градоначальника, город готов предусмотреть первые ассигнования по «Хайпарку ИТМО» в ходе весенних поправок, если возникнет такая необходимость.

Как отмечает пресс-служба Смольного, губернатор подтвердил, что заявленный объем участия Санкт-Петербурга в этом проекте федерального масштаба составляет 4,7 млрд рублей, назвав эти обязательства «серьезными».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на базе Университета ИТМО будет создан инновационный комплекс, который объединит научные центры, лаборатории и производства. Об этом 17 октября сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже подписал соответствующее распоряжение правительства.

Площадь комплекса составит 100 га. Планируемый объем инвестиций в проект — 41 млрд рублей (53% из федерального бюджета, 12% — из городского, 35% — средства инвесторов, в том числе «Старт Девелопмент», управляющей компании города-спутника Южный). Сроки реализации проекта не указываются.

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Кроме того, как сообщил 1 ноября Георгий Полтавченко, в 2018—2019 годах бюджет Петербурга обеспечит создание и оснащение четырех региональных инжиниринговых центров в рамках городсской госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса».

В 2018 году город оснастит необходимым оборудованием созданный в 2016 году Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций, а также созданный в 2017 году аналогичный центр «Развитие рынка систем безопасности информационных и киберфизических систем («СэйфНэт»)».

По словам Георгия Полтавченко, в 2018 году 330 млн рублей получит проект создания Регионального инжинирингового центра радиоэлектронного приборостроения. В 2019 году бюджет направит 196 млн рублей на образование Регионального инжинирингового центра «Развитие рынка фотоники и лазерных технологий».

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