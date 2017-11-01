Ученые определили самый подходящий возраст для зачатия детей

Сан-Антонио, США, , 08:56 — REGNUM Исследователи из Американского общества репродуктивной медицины в Сан-Антонио установили, что плод, зачатый мужчинами среднего возраста, развивается медленнее, чем при зачатии молодыми мужчинами, передает 31 октября издание Daily Mail.

«В ходе исследования были записи развития 3532 эмбрионов, взятых у 527 пар. Зародыши, полученные при оплодотворении мужчинами старше 50 лет, развивались на 35% медленнее, чем те, что были зачаты спермой мужчин до 35 лет», — говорится в публикации.

При этом развитие плода до стадии бластоцисты происходило медленнее в среднем на 4,3%, если при зачатии использовалась сперма мужчин старше 50 лет.

Читайте также: Ученые: Женский мозг после беременности меняет структуру

Похожее исследование провели в центре Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке. Его результаты показали, что сперма у пожилых мужчин имеет отклонение количества хромосом в каждой клетке — их слишком много или слишком мало, такое состояние называют анеуплоидией.

«Мужчины были разделены на семь возрастных групп: самая молодая группа представлена возрастом от 25 до 30 лет и самая старая — старше 55 лет. Их сперму тестировали на анеуплоидию и секвенирование ДНК», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что оба типа отклонения были самыми высокими в старшей возрастной группе. Показатель оплодотворения составил 87,7% у молодых мужчин и далее снижался до 46% у самой старшей группы.

Таким образом, исследователи подтвердили, что проблема «биологических часов», когда наступает возраст с риском для зачатия и вынашивания плода, относится не только к женщинам, но и к мужчинам.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые нашли причину бесплодия женщин зрелого возраста