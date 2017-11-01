Китай создал плавучую лабораторию для изучения пелагического рыболовства

Пекин, , 02:44 — REGNUM Первое китайское судно для изучения пелагического рыболовства было доставлено в Шанхайский океанический университет, сообщает 31 октября газета «Жэньминь жибао».

Судно общим тоннажем 3,166 тонн было создано совместно Министерством сельского хозяйства и муниципальным правительством Шанхая.

Длина корабля «Сунхан» достигает 85 метров, а ширина — 14,96 метров. Дальность похода судна составляет порядка 10 тыс. морских миль с 59 членами экипажа на борту.

На борту расположена исследовательская станция, состоящая из пяти лабораторий, что позволяет как заниматься исследованием рыбных ресурсов, так и самого океана.

Корабль будет изучать рыбные ресурсы в открытом море на севере и юго-востоке Тихого океана, а также на юго-западе Атлантического океана, помогая в поиске новых источников рыбных ресурсов.

В настоящий момент доля китайского пелагического рыболовства достигает всего 1,3% от мирового.

Напомним, что пелагические рыбы обитают в пелагической зоне морей и океанов, не находясь в непосредственной близости от дна.

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