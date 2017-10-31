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В КНР обнаружены декоративные бусы возрастом более 8 тыс. лет

Наука

Диаметр бусин не превышает 2 мм

В КНР обнаружены декоративные бусы возрастом более 8 тыс. лет
Будда. Бусы

Пекин, 31 октября 2017, 15:54 — REGNUM  Китайские археологи сообщили об обнаружении одного из самых мельчайших декоративных украшений времен позднего плейстоцена. По оценкам ученых, возраст находки составляет около 8−12 тыс. лет.

Уникальный артефакт был обнаружен в ходе раскопок на территории Нинся-Хуэйского автономного района КНР. Бусины, диаметр которых составляет менее 2 мм, были сделаны из яичной скорлупы, пишет «Синьхуа».

По словам археологов, им потребовалось пять лет для того, чтобы просеять и вымыть тысячи кубометров почвы, прежде чем найти бусы эпохи плейстоцена. В 2016 году ученые обнаружили три бусины диаметром менее 2 мм. Всего на месте раскопок было обнаружено более 10 тыс. артефактов, в том числе изделия из керамики, семена растений и предметы декоративно-прикладного искусства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники Чунцинского института сохранения культурного наследия сообщили об успешном завершении трехмесячной археологической экспедиции, в ходе которой были обнаружены захоронения времен правления династии Сун (1127—1279 гг.).

Читайте ранее в этом сюжете: Масштабный погребальный комплекс времен династии Сун обнаружен в Китае

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Археология

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