Подозрения в измене подтверждаются в 80% случаев — эксперт

Канберра, , 11:07 — REGNUM У мужчин, которые изменяют своей женщине, чаще всего происходят изменения во внешнем виде. Об этом рассказал Дэвид Кинг, управляющий директор австралийской компании Lipstick Investigations, специализирующейся на обнаружении супружеской неверности, пишет Daily Mail.

Кинг утверждает, что такие мужчины начинают больше следить за своей внешностью. В частности, чаще бриться, обновлять гардероб и менять парфюм. При этом перемены должны быть достаточно заметны.

Кроме того, мужчина начинает больше времени уделять своему телефону и устанавливают дополнительные пароли, чтобы заблокировать доступ посторонних лиц к своему смартфону.

«Если люди виноваты, то они могут гневаться, — отмечает Кинг. — Мужья часто используют такой прием, чтобы выйти из дома».

Еще одним признаком измены могут быть частые задержки на работе или прогулке, если раньше они не наблюдались. Также на измену могут указывать повышенная активность в социальных сетях или выписки с банковских карточек.

Эксперт добавил, что интуитивные подозрения женщин, которые решили проверить супруга на верность, подтверждались в 80% случаев.

Ранее ученые выяснили, что технологическое развитие ведет к учащению супружеских измен. В частности, социальные сети и сайты знакомств значительно увеличили их количество.

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