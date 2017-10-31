На Юпитере зафиксированы вспышки, напоминающие «северное сияние»

Лондон, , 10:12 — REGNUM Пульсирующие вспышки, отдаленно напоминающие земные северные сияния, были обнаружены на Юпитере, сообщает 30 октября издание Nature Astronomy. По данным астрономов появление таких вспышек было вызвано неизвестным процессом в магнитосфере газового гиганта.

По словам ученого из университетского колледжа Лондона Уильяма Данна, возглавляющего группу исследователей, такое явление возникает вследствие взаимодействия двух сфер Юпитера — той, что можно считать «атмосферой» планеты, и окружающей плазменной средой. Причем в Солнечной системе только на Юпитере возможно образование столь крупной передачи энергии между двумя сферами.

«Сияние Юпитера сосредоточено в горячем месте, расположенном ближе к полюсам, и оно периодически пульсирует. В спектре рентгеновских лучей видно, как условная северная горячая точка Юпитера насыщается ионами кислорода, серы и углерода с высоким зарядом энергии, измеряемом десятками мегаэлектронвольт», — говорится в публикации.

Отмечается также, что опубликованные на днях данные были получены в ходе исследования планеты космическими рентгеновскими телескопами XMM-Newton и Chandra еще летом 2016 года. С помощью них «полярные сияния» были зафиксированы не только в районе условного южного полюса Юпитера, но и северного, где раньше таких явлений не замечали.

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Сформировать представление о вспышках на Юпитере позволит миссия зонда Juno, который периодически сближается с планетой и пролетает над ее полюсами. На борту зонда отсутствуют рентгеновские датчики, способные снять «сияния» в том же спектре, что и телескопы, однако изменения в свойствах магнитного поля планеты и движением ионов в ее атмосфере могут фиксировать другие приборы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что учёные проанализировали данные зонда Juno и пришли к выводу, что вспышки на полюсах Юпитера возникают не из-за разгоняющихся электронов, а из-за рассеивания облаков плазмы, которые существуют в верхних слоях атмосферы.

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