Учёные рассказали о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере

Женева, Швейцария, , 09:03 — REGNUM Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала данные о концентрации углекислого газа в атмосфере Земли за 2016 год. Об этом говорится в ежегодном бюллетене организации.

По данным ВМО, уровень углекислого газа достиг рекордной отметки. Его концентрация в атмосфере планеты в 2016 году превысила 403 частей на миллион (403 ppm), что является самым высоким показателем за 800 тыс. лет.

Отмечается, что по сравнению с 2015 годом рост составил 3,3 ppm. При этом показатель вырос на 145% по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи (XVIII век).

В качестве причины называются два фактора — деятельность человека и такое явление, как Эль-Ниньо 2015−2016 года, которое способствовало усилению засухи в тропических регионах.

Также отмечается, что подобные показатели концентрации углекислого газа в атмосфере планеты имели место 3−5 млн лет назад.

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