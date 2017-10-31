Ученые из РФ и Канады создали сплав с упругостью костной ткани

Москва, , 09:01 — REGNUM Коллективу специалистов НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с канадскими учеными удалось получить сплав с памятью формы, обладающий упругостью костной ткани. Медицинские имплантаты из такого материала превосходят титановые по долговечности, говорится в статье, опубликованной в журнале Materials Science and Engineering: A.

В настоящее время наиболее распространенные имплантаты — титановые, однако они уступают человеческой кости в гибкости. Жесткий заменитель принимает нагрузку на себя, в результате со временем костная ткань, ставшая организму ненужной, отмирает. Связь имплантата с костью теряется, он расшатывается и требует замены.

В состав нового сплава входят биосовместимые металлы — титан, цирконий и ниобий. Совпадающие с костной тканью характеристики упругости позволят такому заменителю работать гораздо дольше.

Как пояснил один из разработчиков, старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ «МИСиС» Вадим Шереметьев, в настоящее время разрабатывается промышленная технология получения заготовок — прутков круглого сечения. Из них потом изготовят имплантаты — балки для систем транспедикулярной фиксации позвоночника.

Кроме того, сверхупругий сплав подойдет для создания персонализированных имплантатов. Руководитель группы вертебрологии Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Приорова Александр Кулешов считает, что новый материал найдет широкое применение не только в лечении заболеваний позвоночника, но и в целом в травматологии, ортопедии и вертебрологии.

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