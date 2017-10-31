Иран готовится к началу строительства двух ядерных реакторов на АЭС «Бушер»

Тегеран, , 00:07 — REGNUM Иран начнёт работы по строительству двух ядерных реакторов на АЭС «Бушер», 30 октября сообщает агентство KUNA.

Церемония укладки первого камня пройдёт 31 октября в присутствии генерального директора Росатома Алексея Лихачёва, заявил президент организации по атомной энергии (AEOI) Ирана Али Акбар Салехи.

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Стоимость строительства новых реакторов на АЭС «Бушер», расположенной на юго-западе Ирана, составит $10 млрд.

Салехи добавил, что он уже обсудил с российской стороной вопросы, связанные с финансированием строительства двух реакторов.

Напомним, начало строительства состоится за день до визита президента России Владимира Путина в Тегеран. Иран и Россия подписали в ноябре 2014 года соглашения о расширении сотрудничества в области ядерной энергетики, включая строительство двух реакторов.

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