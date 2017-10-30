Учёные: Операции на сердце безопаснее проводить днём, а не утром

Лилль, Франция, , 08:06 — REGNUM Учёные из Франции пришли к выводу, что после операций на сердце осложнения чаще развивались у тех пациентов, которым эту процедуру проводили в утреннее время. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

Учёные проанализировали данные 596 пациентов, которые перенесли операции на клапанах сердца. Причём у половины из них операция проходила утром, а у другой группы — во второй половине дня.

После проведённой операции отслеживалось состояние пациентов на протяжении 500 дней. Выяснилось, что инфаркт или сердечная недостаточность зафиксирована у 18% людей, которые были прооперированы утром. В «вечерней» группе этот показатель составил 9%.

После этого учёные измерили в крови пациентов уровень белка тропонин Т, который участвует в процессе сокращения сердечной мышцы, и установили, что его содержание в крови «вечерних» пациентов ниже.

Учёные пришли к выводу, что операция, проведённая утром, наносит в среднем на 20% больше урона тканям сердца. Это связано с тем, что после утренних операций сердце хуже восстанавливается после вынужденного недостатка кислорода.

Исследователи связали этот процесс с циркадными ритмами — колебаниями интенсивности биологических процессов в течение суток.

По мнению учёных, они находятся в самом начале пути к изучению связи между результатами операций и суточными ритмами организма, поэтому необходимо проводить дальнейшие исследования.

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