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На Флориду движется тропический шторм «Филипп»

Наука

Скорость в его эпицентре достигает 64 км/ч

Вашингтон, 29 октября 2017, 04:10 — REGNUM  Над островом Куба сформировался тропический шторм «Филипп», он движется по направлению к американскому штату Флорида, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Как отмечают специалисты, тропическая депрессия — область сравнительно низкого атмосферного давления — усилилась до шторма, получившего название «Филипп». В центре и на западе Кубы идут дожди.

Шторм движется к северу, в направлении архипелага Флорида-Кис и Южной Флориды, преодолевая 47 километров в час. В эпицентре «Филиппа» скорость достигает 64 км/ч.

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Ураганы, шторма, бури

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