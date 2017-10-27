В США создали искусственный интеллект, способный обходить текстовые капчи

Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Учёные из США разработали систему искусственного интеллекта, способную обходить текстовые капчи. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Разработчики представили новую систему искусственного интеллекта, которая может научиться распознавать буквы и цифры произвольной формы, нарисованные на капчах. Для этого ей требуется самостоятельно изучить около 260 подобных примеров.

Особенностью системы является то, что она делит картинку на два типа объектов — поверхности и контуры, за распознавание которых отвечают две отдельные нейросети. Полученные результаты объединяет ещё одна сеть.

С помощью подобного устройства, система может разбивать цифры и буквы на отдельные элементы. Благодаря этому нейросеть обучается быстрее, что способствует повышению точности распознавания надписей.

Эксперименты показали, что после обучения сети система оказалась способна взломать многие антиспам-системы. Причём вероятность взлома составила 66%.

Отмечается, что система, разработанная учёными, может применяться и для других целей — при решении научных и практических задач.

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