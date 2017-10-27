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Учёные считают, что белки принесли проказу в Европу

Наука

Эпидемия проказы пришла в средневековую Европу благодаря торговцам, продававшим шкурки белок

Амстердам, 27 октября 2017, 13:25 — REGNUM  Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что эпидемия проказы пришла в средневековую Европу благодаря торговцам, продававшим шкурки белок. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Medical Microbiology.

Учёные из университета Лейдена сравнили останки женщины, умершей в начале IX века в Анлии, с аналогичными останками людей IV—V веков нашей эры. В обоих случаях они обнаружили остатки ДНК палочки Хансена — Mycobacterium leprae.

Выяснилось, что этот микроб принадлежал к тому же семейству, в которое входят бактерии, найденные в организме прокажённых белок, обнаруженных в Англии несколько лет назад.

Учёные считают, что палочка Хансена попала в Англию вследствие торговли белками или их шкурками, которую вели викинги в портах на востоке Англии. По мнению исследователей, прохладный климат Британии способствовал тому, что микробы смогли приспособиться к жизни на континенте.

Учёные надеются, что новые исследования открытия останков жертв проказы и обрывки ДНК микроба помогут тщательнее проследить историю эпидемии.

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