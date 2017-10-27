Масштабный погребальный комплекс времен династии Сун обнаружен в Китае

Чунцин, Китай, , 10:15 — REGNUM Сотрудники Чунцинского института сохранения культурного наследия сообщили об успешном завершении трехмесячной археологической экспедиции, в ходе которой были обнаружены захоронения времен правления династии Сун (1127−1279 гг.).

По данным ученых, общая площадь погребального комплекса составила 1600 квадратных метров. На территории комплекса были обнаружены 25 гробниц, часть из которых принадлежала представителям знатного сословия, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе раскопок, которые начались в конце июля, были обнаружены 38 погребальных артефактов, в том числе изделия из фарфора. Погребальный комплекс был обнаружен случайно строителями, рывшими котлован в индустриальном парке в пригороде Чунцина.

По словам ученых, обнаруженное захоронение позволит пролить свет на традиции погребения во времена правления династий Сун и Мин. Все артефакты были доставлены в институт для дальнейшего изучения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в китайской провинции Сычуань археологи обнаружили более 646 гробниц, 322 жилища и несколько тысяч отдельных захоронений, датируемых эпохой правления династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.).

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