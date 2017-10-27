Ученые определили, какие продукты способны продлить жизнь

Колумбус, США, , 09:01 — REGNUM Небольшие изменения рациона в пользу высококачественной пищи способны улучшить здоровье и снизить преждевременную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщило 26 октября издание MedicalXpress со ссылкой на исследование медицинского колледжа Университета штата Огайо.

Ученые проанализировали связь между изменениями в качестве питания у 74 тыс. взрослых в течение 12 лет (1986−1998 годы) и риском смерти в последующие 12 лет (1998−2010 годы). Выяснилось, что улучшение рациона на 20% привело к снижению риска смертности на 8−17%, в то время как ухудшение рациона увеличило риск на 6−12%.

«Наше исследование показывает, что даже незначительные улучшения качества диеты могут существенно повлиять на риск преждевременной смерти, и наоборот, ухудшение качества диеты может увеличить риск», — сообщила представитель колледжа Мерседес Сотос-Прието.

Отмечается, что в категорию здоровой пищи входят цельные зерна, овощи, фрукты, орехи, рыба, обработанное мясо и сладкие напитки.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Финляндии определили категории продуктов, употребление которых способствует сохранению памяти. К ним относится рыба, а также продукты из средиземноморской диеты — оливковое масло, семена, растительная пища, бобовые, белое мясо.

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