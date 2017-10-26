Гигантский объект заслонил Солнце — видео

Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Исследовательский спутник Solar, принадлежащий Национальному аэрокосмическому агентству (NASA), зафиксировал движение гигантского объекта, который медленно пролетал на фоне Солнца. Видеоролик, как передает Planet Today, размещен на портале YouTube.

Официальные представители NASA, которые изучили полученные данные, говорят, что «таинственным объектом» является Луна. Однако, некоторые эксперты считают, что эта информация не соответствует действительности.

«Все это очень странно, — говорят авторитетные уфологи. — В NASA продолжают настаивать на том, что это Луна, но по нашим данным, естественного спутника Земли вообще не должно было быть в том месте в тот момент времени».

Уфологи предположили, что этим «черным гигантом» могла быть мифическая планета Нибиру, которая способна уничтожить Землю. Другие эксперты считают, что выложенные кадры являются постановочными.