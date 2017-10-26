Канадские ученые: В Арктике обитает «плоскоголовый монстр»

Оттава, , 09:33 — REGNUM Канадские ученые обнаружили ранее неизвестный вид членистоногих в водах острова Виктория, входящего в состав Канадского Арктического архипелага. Членистоногое назвали «плоскоголовым монстром», передает National Geographic.

Сообщается, что существо поймали еще в 2014 году. Ученые обнаружили его на глубине 63 метра.

Членистоногое относится к планктону. Оно имеет восемь ног, один глаз и два усика. К тому же, у него отсутствует рот. В длину существо достигает 2 мм.

Ученые назвали его Monstrillopsis planifrons, что в переводе с латинского означает «плоскоголовый монстр».

Ранее палеонтологи из Манчестерского университета, Университета Кейптауна и Университета Сан-Паула обнаружили следы ранее неизвестного крупного плотоядного ящера.

Группа ученых нашла доказательства того, что порядка 200 млн лет назад на территории Южной Африки жили плотоядные ящеры Kayentapus ambrokholohali. Как заявили ученые, таких крупных следов ранее не удавалось найти на территории Южной Африки.

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