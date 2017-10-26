Китайские ученые: Мутация птичьего гриппа может грозить пандемией

Харбин, Китай, , 03:45 — REGNUM Китайские ученые, изучающие эволюцию вируса гриппа штамма H7N9 обнаружили, что мутация этого вируса несет серьезную опасность для человека, сообщает 25 октября агентство «Синьхуа».

Результаты исследований ученых были опубликованы на сайте Cell Research. Ученые потратили четыре года на непрерывный сбор и изучение более 110 тыс. образцов вируса на птичьих рынках и скотобойнях в более чем 20 провинциях страны.

Как отмечает директор Национальной справочной лаборатории по исследования птичьего гриппа Чэнь Хуалань, была изучена эволюция вируса H7N9, изолированного от птицы. В результате было обнаружено 23 различающихся генотипа вируса. Часть из них не была смертельна для мышей или хорьков, однако, воспроизведенный и мутировавший вирус в организме хорька уже был крайне смертельным. Измененный вирус с легкостью передавался между хорьками воздушным путем.

«Наше исследование выявило, что мутация птичьего грипп штамма H7N9 смертельна для курицы и создает повышенную угрозу для человека., что демонстрирует необходимость контроля и борьбы с вирусом, чтобы предотвратить пандемию», — заявил Чэнь.

Напомним, что вирус H7N9 впервые был выявлен в Китае в 2013 году. Особую опасность он представляет в зимний период. Уже сотни человек стали жертвами крайне опасного заболевания. Источником заражения вирусом является больная птица, однако, до пока случаев передачи вируса от человека к человеку выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Китае была зарегистрирована очередная вспышка этого опасного вируса.

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