Ученые обнаружили череп древнейшей жертвы цунами

Порт-Морсби, , 03:05 — REGNUM Череп из Папуа — Новой Гвинеи, когда-то считавшийся самым древним человеческим черепом в мире, принадлежит жертве цунами, передает Reuters.

Ученые исследовали исторический слой в месте обнаружения древнего черепа вблизи поселения Айтапе, и нашли образцы микроорганизмов и океанические осадки, идентичные тем, которые были в почве после цунами 1998 года в Папуа — Новой Гвинее.

Таким образом археологи пришли к выводу, что тысячи лет назад в Папуа — Новой Гвинее могло произойти такое же разрушительное цунами, как в 1998 году, когда жертвами стихии стали 2000 человек.

Сегодня известно, что череп из Айтапе, который когда-то считался принадлежащим вымершему виду Homo Erectus и возраст которого оценивался в 140 тысяч лет, на самом деле таковым не является. Возраст останков составляет всего 6000 лет, и принадлежат они Homo Sapiens.

Тем не менее, «древнейший» череп может оказаться как минимум самым древним черепом жертвы цунами, когда-либо найденным археологами.

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