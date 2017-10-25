Фонд «Сколково» проведет в Тамбове конкурс сельхозпроектов «IТ-Черноземье»

Тамбов, , 18:39 — REGNUM Проведение этого мероприятия станет первым шагом в реализации соглашения, которое недавно заключил с фондом глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Конкурс организован кластером информационных технологий Фонда «Сколково» совместно с Ассоциацией предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области. Конкурс проходит при поддержке администрации Тамбовской области, Тамбовского государственного технического университета, Общественной палаты Тамбовской области и Тамбовского регионального отделения «Опора России». Участвовать в конкурсе могут команды из любого региона России.

«Конкурс «IТ-Черноземье» проводится в четвёртый раз, и за это время более 10 конкурсантов стали участниками «Сколково». Конкурс зарекомендовал себя как прекрасный инструмент по поиску новых интересных технологий и талантливых людей, которые их создают, — прокомментировал Сергей Шубин, директор по акселерации по направлению «ТЭК и Промышленность» кластера информационных технологий Фонда «Сколково». — «IТ-Черноземье» пользуется широкой поддержкой администраций чернозёмных областей, вузов, крупных индустриальных компаний и компаний-разработчиков программного обеспечения. В этом году конкурс пройдёт в Тамбове в партнёрстве с крупными агрохолдингами «Русагро» и АСБ. Надеюсь, что состоится знакомство с новыми интересными людьми, будущими партнёрами фонда «Сколково».

Заявки на конкурс принимаются по 4 направлениям: автоматизированная система управления сельскохозяйственным производством; информационно-консультационная система для планирования мероприятий и прогнозирования урожайности; аналитическая система для оценки состояния почв и повышения их плодородия, включая биосредства; использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве.

Конкурс «ИТ-Черноземье 2017» состоит из нескольких этапов: прием заявок (1 октября — 1 ноября 2017); заочная оценка проектов (2 ноября — 18 ноября 2017); финал и объявление результатов конкурса (23 ноября).

Узнать подробности о конкурсе и подать заявку на участие можно на странице «IТ-Черноземье».

Президент РФ Владимир Путин не раз, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума и вчерашнего выступления на международном форуме «Россия зовет», заявлял о необходимости развития в России цифровых технологий и их внедрения во все сферы деятельности. В связи с этим основной задачей сотрудничества Тамбовской области с фондом «Сколково» является развитие инновационной инфраструктуры региона. Причём эта задача затрагивает такие сферы жизни общества, как здравоохранение, ЖКХ, машиностроение, оборонная и химическая промышленность, АПК.