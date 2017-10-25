Ученые из КНР создали искусственную кожу для лечения ожогов

Пекин, , 13:55 — REGNUM Исследователи из Медицинского факультета Университета Чжэцзян сообщили об успешном завершении испытаний искусственной кожи — уникального материала, который может помочь пациентам, пострадавшим от серьезных ожогов.

Ученые разработали материал на основе сухожилий крупного рогатого скота. Данные сухожилия состоят из коллагена — ключевого компонента кожи человека. В настоящее время кожа была успешно протестирована на подопытных свиньях, все участки, где была осуществлена пересадка, зажили и восстановили чувствительность, пишет «Чжунго жибао».

В настоящий момент единственной страной, поставляющей искусственную человеческую кожу, являются Соединенные Штаты, однако стоимость данного материала является слишком высокой.

По словам китайских ученых, их разработка отличается низкой стоимостью производства, благодаря чему искусственную кожу смогут позволить себе все нуждающиеся.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские исследователи и коммерческие организации активно разрабатывают технологию, с помощью которой было бы возможно воссоздать человеческую кожу. Ученым удалось значительно продвинуться в данной сфере — напечатана свиная кожа, по мнению специалистов, точную копию человеческого эпидермиса удастся получить через 2—3 года.

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