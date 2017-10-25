Китай запустит центр для наблюдения за гравитационными волнами в 2020 году

Лхаса, Китай, , 11:46 — REGNUM Институт астрофизики при Академии наук КНР опубликовал заявление, согласно которому в 2020 году состоится ввод в эксплуатацию новой китайской специализированной обсерватории для наблюдения за гравитационными волнами.

Обсерватория будет расположена на высоте 5250 метров выше уровня моря на территории уезда Нгари Тибетского автономного района. Благодаря разряженному воздуху и практически круглогодичной ясной погоде ученые из КНР смогут заглянуть в самые удаленные уголки вселенной, пишет «Жэньминь жибао».

По словам руководителя проекта академика Чжан Синьминя, основные строительные работы завершатся уже в текущем году. До конца 2019 года в комплексе будет установлен новейший оптический телескоп, испытания которого займут несколько месяцев.

«Обнаружение первичных гравитационных волн имеет ключевое значение для изучения происхождения и эволюции вселенной. Благодаря открытию новой обсерватории в Тибете, мы сможем вплотную подобраться к ответу на вопрос «Откуда взялась вселенная?». Я с нетерпением жду запуска комплекса в 2020 году», — отметил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый китайский космический рентгеновский космический телескоп используется для фиксации гравитационных волн, образовавшихся от столкновения двух нейтронных звезд.

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