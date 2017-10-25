Ученые исследовали воздействие стволовых клеток на процесс старения

Сидней, Австралия, , 11:17 — REGNUM Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток (MSC) может стать эффективным перспективным и инновационным средством от старения, заявила группа ученых во главе профессором Университета Сиднея Дэвидом Ле Кутером в публикации от 12 октября в издании The Journals of Gerontology.

Для подтверждения существующей информации о воздействии стволовых клеток, способных снижать эффект старения, ученые провели два клинических испытания. В результате были зафиксированы снижение и исчезновение симптомов возрастной немощности. И хотя исследователи предостерегли от преждевременных выводов, полученные результаты они оценили как «поразительные».

В ходе первого испытания 15 пожилым людям, средний возраст которых составляет 78 лет, были трансплантированы стволовые клетки от молодых доноров в возрасте 20−45 лет.

«Через 6 месяцев у группы повысились показатели физической активности, был улучшен уровень фактора некроза опухоли TNFα, улучшилось дыхание по параметру FEV1 и повышено качество жизни. Никаких значительных побочных эффектов не было зарегистрировано, только у одного пациента выработались антитела, которые могли бы нейтрализовать результаты», — говорится в статье.

Во втором исследовании стволовые клетки были трансплантированы группе пациентов из 30 человек средним возрастом 76 лет. Спустя месяц никаких побочных эффектов зафиксировано не было, при этом у пациентов отмечены улучшения физической активности и тех же параметров, что и в первом исследовании.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что трансплантация MSC может стать эффективным средством от старости. Окончательно подтвердить свои выводы они намерены с помощью третьего клинического испытания.

Ранее американским исследователям впервые удалось обратить вспять процесс развития эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) человека.

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