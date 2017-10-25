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Ученые выяснили, от чего зависит сексуальное удовлетворение женщин

Наука

По мнению исследователей, наибольшее влияние на это оказывают черты лица женщин

Ученые выяснили, от чего зависит сексуальное удовлетворение женщин
Лагрене Луи Жан-Франсуа. Амур и Психея

Брюссель, 25 октября 2017, 09:51 — REGNUM  Ученые Лувенского католического университета в Бельгии выяснили, что черты лица влияют на удовлетворение женщин в интимных отношениях. Исследование опубликовал журнал Sexologies.

Ученые провели опрос среди более 1 тыс. женщин от 18 до 80 лет разного телосложения. Участницы оценили свои физические характеристики по 5-балльной шкале и рассказали о своей сексуальной жизни.

Согласно результатам опроса, более высокую самооценку и большее удовлетворение от полового контакта получают женщины, которым нравятся их глаза, губы и уши. Стройная фигура, настроение партнера и детали отношений оказались не так важны.

Женщины, которые считают свое тело естественным и выразительным, имеют завышенную самооценку. В то же время чрезмерная женственность понижает её.

Тем не менее правильные пропорции тела в меньшей степени определяют сексуальное удовлетворение.

Ранее ученые выяснили, что мужское сексуальное удовлетворение зависит от характера отношений с партнершей. Наибольшее удовольствие мужчина получает от полового акта с постоянной партнершей либо с абсолютно незнакомой женщиной. Уровень удовлетворения от связи с девушкой-другом оказался более низким.

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Научные исследования

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