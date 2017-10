Учёные создали свиней с пониженным содержанием жира

Пекин, , 09:29 — REGNUM Учёные из Китая создали генетически модифицированных поросят, обладающих пониженным содержанием жира. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные использовали технологию CRISPR/Cas9 для генетической модификации. Они добавили поросятам ген UPC1, который отвечает за терморегуляцию. Этот ген был получен от мышей.

В результате специалисты вывели 12 поросят, у которых подкожного жира было на 24% меньше, чем у обычных свиней. Проанализировав их состояние, исследователи пришли к выводу, что животные полностью здоровы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые из США заявили о том, что в будущем станет возможным пересаживать человеку внутренние органы свиней.

