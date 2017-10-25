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В Китае открылся музей естественной истории филантропа Кена Беринга

Наука

Музей имеет 32 выставочные секции и содержит более 400 экспонатов, пожертвованных музею Берингом

Циндао, Китай, 25 октября 2017, 07:06 — REGNUM  Музей естественной истории открылся в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 24 октября агентство «Синьхуа».

Музей естественной истории Беринга был назван в честь американского филантропа и коллекционера образов диких животных Кеннета Бергина. Его площадь покрывает 7,2 тыс. кв. км., а стоимость строительства составила 164 млн юаней ($24,7 млн).

Он был построен правительством района Шибэй города Циндао, Институтом науки и искусств при Китайской академии наук, а также Глобального фонда образования и здравоохранения США.

Музей имеет 32 выставочные секции и содержит более 400 экспонатов, пожертвованных музею Берингом.

Беринг также является президентом американского Глобального фонда образования и здравоохранения, президентом Всемирного фонда инвалидных колясок, а также членом Китайского фонда инвалидов.

Он известен тем, что жертвует коллекции своих экспонатов китайским музеям и университетам.

Кен Беринг родился в США в 1928 году. После окончания колледжа занимался продажами автомобилей Chevrolet и Chrysler. Свой первый миллион заработал в возрасте 27 лет. Имеет обширную коллекцию редких автомобилей, а также образцов различных диких видов животных.

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Развитие музеев

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