Клин клином: Китайские ученые узнали, как побороть сорняки сорняками

Чжэньцзян, Китай, , 01:28 — REGNUM Ученые из китайской провинции Чжэцзян, расположенной на востоке страны выяснили на основе генного анализа, как именно сорняки подавляют рост других растений, сообщает 24 октября газета «Жэньминь жибао».

Результаты специального исследования, проводившегося под руководством профессора Фань Лунцзяна в Колледже сельского хозяйства и биотехнологий при Чжэцзянском Университете, было опубликовано в журнале Nature Communications на прошлой неделе.

«Аллеопатия посредством выделения химических соединений в ризосферу является одним из важнейших свойств сорняков», — заявил Фань в своем докладе.

Ученым удалось выделить три копии генных кластеров, участвующих в производстве аллеопатических соединений, которые сорняки выделяют с целью сдерживания роста риса на рисовом поле и одну копию фитолаексинового генного кластера, обеспечивающего сопротивление заболеваниям.

«Помимо чисто академического интереса, понимание эволюции сорняков является важным моментом для борьбы с ними и защиты продуктовой безопасности в глобальном масштабе», — заявил профессор.

Он отметил, что аллеопатия может использоваться как средство борьбы с сами же сорняками в виду меньших издержек для окружающей среды.

Стоит напомнить, что аллеопатия — это свойство организмов выделять вещества, которые подавляют развития других организмов.

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