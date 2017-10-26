Дарья Алексеева, , 00:05 — REGNUM

Оспа — одна из древнейших инфекционных болезней, буквально косившая жителей разных стран и континентов на протяжении многих веков. Судя по древнеегипетским рукописям, оспа возникла в Центральной Африке. Египетские мумии со следами перенесенной оспы доказывают существование ее в Египте в третьем тысячелетии до н.э. В китайских источниках оспа упоминается уже в 12-м веке до н.э.; похожая на оспу болезнь описана в индийских документах 9-го века до н.э. Значительно позже, только в 4-м веке после Рождества Христова, оспа попала из Северо-Восточной Африки в Аравию, еще через два века — в Европу, где в течение двух столетий буквально бичевала страны: эпидемии отмечены во Франции, Италии, Испании. В Россию оспа была завезена, как и в Германию, в 15-м веке. Еще через сотню лет испанские колонизаторы занесли оспу в Америку, где также использовали ее как бактериологическое оружие с целью уничтожить коренное население мексиканских земель — через зараженную одежду, которую развешивали в лесу (способ, испытанный ими еще во время Реконкисты против жителей Кордовского халифата). В середине 16-го века в Бразилии, только в одной провинции, оспа убила около 100 000 человек. А вот в Северную Америку эту болезнь занесли англичане, и в 1616—1617 годах на Восточном побережье была зафиксирована крупнейшая эпидемия среди индейцев, в том числе практически полностью истребившая племя, жившее на территории нынешнего штата Массачусетс.

Наибольшее распространение в мире оспа получила в 18-м веке. В отдельные годы в Европе ею заболевало до 10−12 миллионов человек, из которых умирало от 25 до 40%. Оспа не только убивала, она оставляла многих слепыми, и в подавляющем большинстве случаев буквально уродовала людей:

«Моровая язва или чума была более смертельна, но зато она посетила наш берег лишь однажды или дважды на памяти людей, тогда как оспа неотступно пребывала между нами, наполняя кладбища покойниками, терзая постоянным страхом всех тех, которые ещё не болели ею, оставляя на лицах людей, жизнь которых она пощадила, безобразные знаки, как клеймо своего могущества, делая ребёнка неузнаваемым для родной матери, превращая красавицу-невесту в предмет отвращения в глазах жениха», — писал английский историк Томас Маколей (19-й век).

Источником инфекции является больной человек в течение всей болезни, причем независимо от того, какой формой оспы он болен, с сыпью или без (хотя тяжелая форма с обильными высыпаниями является особо заразной). Вирус в большом количестве находится в оспенных корках, но основной путь передачи — воздушно-капельный, а также воздушно-пылевой (передача при встряхивании инфицированной одежды, чем и пользовались испанские колонизаторы). Болезнь может принимать легкую форму или крайне тяжелую, с присоединением вторичных инфекций и осложнений (энцефалит, менингит, миокардит, трахеит, отит, слепота). При различных формах оспы поражается не только кожа, изменениям подвергаются и внутренние органы, происходят некрозы и кровоизлияния в костном мозге, некротический тонзиллит, иногда — поражение легких. Дистрофическим изменениям подвергаются почки, печень, сердце. Высыпания образуются не только на коже, но и на слизистых носоглотки, трахеи, пищевода, кишечника, желудка, в таких случаях пузырек быстро прорывается и образуется эрозия. Типичный случай начала оспы — температура до 40 градусов, резкая слабость, головная и мышечная боли, беспокойство, бессонница, боль в области поясницы и крестца, тахикардия, кашель, насморк. Сыпь появляется на 2−3-й день начала болезни, локализуясь на шее, груди и бедрах. Эта сыпь в среднем через сутки исчезает, и на 3−4-й день возникает собственно оспенная сыпь, быстро распространяющаяся по всему телу. Температура при этом падает — до 9−10-го дня, когда вновь повышается до 39−40 градусов, и начинается т.н. «нагноительная лихорадка». Состояние больного особенно тяжело именно в этот период. Улучшение наступает на 11−12-й день. С 16−17-го дня образуются корочки коричневого цвета, которые отпадают на 30−40-й день, оставляя после себя постепенно бледнеющие пятна и рубцы.

Знаменитый арабский врач Ибн-Сина, более известный нам как Авиценна, стал первым врачом, который описал оспу как заразную болезнь. Возбудитель оспы натуральной — variola virus — был впервые обнаружен Бьюстом (1886), а что же с открытием вакцины? Первые прививки от оспы существовали еще в Средневековье на Востоке, в 8-м веке в Индии, в 10-м — в Китае, они были известны в Сибири и на Урале, в Африке и Скандинавии. Т.н. вариоляция представляла собой прививку оспенного гноя из созревшей пустулы больного натуральной оспой. В 1718 году этот способ вакцинации привезла в Европу жена британского посла в Константинополе, привившая своего маленького сына. В Англии эта прививка была сделана семье британского короля Георга Первого. Вариоляция давала 2% смертности, но отказались от нее не только и не столько поэтому: она не давала гарантии и сама нередко вызывала эпидемии. Во Франции вариоляция была запрещена законом в 1762 году, Англия отказалась от нее в 1840-м.

Открытие эффективной оспенной вакцины принадлежит английскому врачу Эдварду Дженнеру, который сделал в 1796 году прививку коровьей оспы (само слово «вакцина» происходит от латинского vaca — корова) восьмилетнему мальчику: болезнь принялась, развилась только на двух привитых местах, протекла нормально, через полтора месяца Дженнер привил уже натуральную человеческую оспу, которая не принялась. Был сделан вывод, что перенесение коровьей оспы сообщает невосприимчивость к натуральной. Через несколько лет оспопрививание стало обязательно в английской армии, в 1807 году в Баварии было объявлено обязательным для населения. В России, желая подать пример подданным, прививку сделала себе Екатерина Вторая (мальчик, у которого был взят материал, получил дворянство, фамилию Марков-Оспенный и герб с изображением руки с прививкой).

Открытие Дженнера позволило снизить заболеваемость оспой, но, так как прививалась только часть населения, эпидемии продолжались и в двух последующих веках. В начале 20-го века до Первой мировой войны в Европе бывали крупные вспышки этой болезни, но после войны ситуация значительно осложнилась — причем не только в Европе (где за один лишь 1920 год отмечено 167 300 случаев), но и в США. В 30-е годы заболеваемость удалось снизить, преимущественно за счет качественной и широкой вакцинации. Ослабление профилактических мероприятий привело к тому, что с 1943 года крупные эпидемии вновь охватили некоторые европейский страны (но не СССР, ликвидировавший оспу к 1936-му). Статистика третьей четверти 20-го века показывает, что число стран, где фиксировались случаи оспы, постепенно снижалось, как и число заболевших — хоть и весьма нестабильно. Так, если в 1950 году случаи фиксировались в 82 странах мира (216 555 заболеваний), то в следующем году — в 80 странах, но с гораздо большем числом больных (486 508) — эпидемия была в Азии; в 1952 году — 69 стран (154 734 больных), затем понижение, вновь вспышка в 1958-м (снова в Азии) — год, который стал для мировой борьбы с оспой особенным, к чему мы еще вернемся. Реальная разница становится заметна только в 70-х, когда статистика резко и стабильно пошла на убыль.

Однако до того времени мировой борьбе с оспой предстояло пройти еще очень долгий путь. Существование открытой Дженнером вакцины не помогало победить болезнь в глобальном масштабе, оспа даже в начале 20-го века продолжала оставаться наиболее распространенной вирусной инфекцией. Самое поразительное, что, несмотря на этот факт, уже с середины 19-го века ни повестка международных конференций, ни сводка международных санитарных правил оспу в себя не включали. Только в 1926 году, на XIII Международной санитарной конференции, после жаркой дискуссии оспа была включена в список особо опасных болезней, хоть и с поправкой на то, что обязательная декларация требовалась только в случае эпидемий, но не отдельных случаев заболевания.

Тем временем развитие международных коммуникаций, повышая мобильность людей и вместе с тем усложняя проведение в таких условиях карантинных мероприятий, давало себя знать: очаги оспы существовали в Азии, Африке и Южной Америке, представляя возможную угрозу эпидемий при ослаблении предупредительных мер. В новых странах оспа появлялась ежегодно, становилось очевидным, что от ее завоза не застрахована ни одна страна.

В 1958 году на XI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято внесенное советской делегацией предложение о ликвидации оспы во всем мире. Историческая резолюция установила проведение глобальной программы, в результате которой общими усилиями удалось постепенно побороть это заболевание. В 1971 году оспа была ликвидирована в Южной Америке, через четыре года — в Азии, еще через два — в Африке, где и был 26 октября 1977 года зарегистрирован последний случай оспы в мире. Еще ровно через год, день в день, ВОЗ объявила вирус оспы уничтоженным в природе. Сейчас он существует только в лабораторных условиях (что, кстати, оставляет потенциальную возможность заражения, как то случилось в Англии в 1973 и 1978 годах).

Всемирную программу ликвидации оспы сделали результативной сыгравшие в комплексе факторы: четкая координация через единый центр (ВОЗ) и эффективное руководство действиями, снабжение качественной вакциной, вакцинация методами, исключающими погрешности в технике прививок, создание службы эпидемиологического контроля. На сессии ВОЗ, где была официально объявлена победа над оспой, отмечалась роль СССР в этом достижении как страны, не просто инициировавшей программу ликвидации оспы, но и деятельно участвовавшей в ее реализации. В истории мировой медицины это первый случай глобальной победы над одной из самых смертоносных инфекций.

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