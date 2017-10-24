Учёные признали четыре планеты системы TRAPPIST-1 непригодными для жизни

Вена, , 12:34 — REGNUM Международная группа учёных пришла к выводу, что в системе TRAPPIST-1 четыре планеты непригодны для жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Учёные обнаружили, что на поверхности планет велика активность вулканов. При этом, ввиду близости к звезде TRAPPIST, верхний слой мантии на них расплавлен и представляет собой океан из магмы.

Кроме того, условия на четырех планетах системы TRAPPIST-1 не могут быть подходящими для жизни, поскольку звезда обладает мощным магнитным полем, которое оказывает сильное влияние на планеты.

Учёные сделали вывод, что на первых двух планетах системы океан магмы может занимать всю поверхность и доходить до границы с ядром. На двух других планетах должны происходить выбросы углекислого газа и сильная вулканическая активность.

На оставшихся трёх объектах, которые расположены дальше от звезды, условия для потенциального зарождения жизни должны быть более благоприятны.

Напомним, что TRAPPIST-1 — это звезда, находящаяся в созвездии Водолея на расстоянии 40 световых лет от Солнца. В 2016 году ученые открыли три планеты, вращающиеся вокруг этой звезды. В 2017 года было объявлено об существовании ещё четырёх планет, три из которых находятся в зоне обитаемости.

Читайте ранее в этом сюжете: Стал известен возраст звездной системы TRAPPIST-1

Читайте развитие сюжета: Ученые: большинство планет в системе TRAPPIST-1 похожи на Землю