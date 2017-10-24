Учёные использовали крылья бабочек для создания солнечной плёнки

Лос-Анджелес, США, , 09:15 — REGNUM Учёные из США использовали крылья бабочек для создания солнечной плёнки. Об этом сообщает The Verge.

Учёные из Калифорнийского университета провели исследования одного из видов бабочек и обнаружили, что можно использовать хаотичное расположение органических отверстий в их крыльях.

Исследователи установили, что структуру строения крыльев бабочки можно перенести на создание солнечной плёнки, которая применяется в производстве солнечных батарей. Это позволит собирать гораздо больше солнечного света, независимо от угла наклона панели к солнцу.

Специалисты изучили бабочек парусников, поскольку это хладнокровные насекомые, которые получают тепло из окружающей среды и имеют чёрные крылья с необычной структурой строения. Эти бабочки эволюционировали, улучшая эффективность сбора солнечного света. Поэтому учёные решили использовать принцип строения их крыльев в своей технологии.

Отмечается, что новая технология будет дешевле и эффективнее аналогичных методов, которые принялись при создании солнечных батарей.

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